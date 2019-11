Ana Paula Siebert fala sobre decisão de engravidar de Roberto Justus: - Tivemos uma conversa em família

05/11/2019 | 14:11



Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão radiantes na espera pelo novo bebê! Muito feliz com todas as suas curvas, Ana Paula conversou com o programa Aqui Na Band, na manhã desta terça-feira, dia 5. Sobre sua primeira gravidez, ela começou dizendo o seguinte:

- A gente já tinha tomado essa decisão. Mas a gente não ficava falando vai ser esse ano. Quando a gente começa a tentar não sabe se vai demorar um mês ou um ano, falou.

A modelo também revelou que sempre quis ser mãe:

- Sempre foi uma prioridade ser mãe, mas fiquei cinco anos sem falar do assunto. Todo mundo sabia essa vontade antes de eu engravidar. Tivemos uma conversa em família. O Roberto estava muito feliz com os quatro filhos, mas quis realizar esse meu sonho, contou.

O último filho de Justus a saber da novidade, foi Rafaella, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

- Os filhos mais velhos já sabiam desde começo que a gente estava tentando. A Rafinha ficou sabendo no domingo porque ela disse que não queria saber antes porque não sabia guardar segredo. Eles estão muito felizes por mim, contou Ana.

A modelo revelou também que tem preferência por meninas, enquanto que o marido gostaria de encerrar o ciclo com um menino - já que é pai de três mulheres e um homem:

- Sempre sonhei em ter uma menina e ele fala que gostaria muito de encerrar o ciclo com homens, declara.