Angelina Jolie e Richard Madden saem às pressas de set de filmagem após bomba ser encontrada no local

05/11/2019 | 14:11



Parece que Angelina Jolie e Richard Madden levaram um susto e tanto nas filmagens do longa da Marvel, Os Eternos! Na última segunda-feira, dia 5, os artistas e toda a equipe estavam em Forteventura, ilha na Espanha, e, de acordo com informações do jornal The Sun, uma bomba foi encontrada no local.

No mesmo momento, um esquadrão anti-bombas foi acionado para verificar o lugar e tentar desarmar o explosivo. Aparentemente o artefato não ofereceria risco, mas todas as pessoas tiveram que sair às pressas. Felizmente, ninguém se machucou. Uma fonte que estava lá afirmou para o jornal:

- Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por décadas intocada, mas quem sabe o que poderia ter acontecido, declarou.

Para os fãs dos quadrinhos, a estreia mundial do longa está prevista para o dia 6 de novembro de 2020. O filme é um dos projetos da Disney para o futuro dos estúdios Marvel e terá direção feminina da chinesa Chloé Zhao, que recebeu boa avaliação da crítica com o filme Domando o Destino, de 2017.

A situação toda parece bem tensa, né? Ainda bem que não aconteceu nada grave!