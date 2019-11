Yanna Lavigne torce por romance entre Bruno Gissoni e Agatha Moreira na vida real

05/11/2019 | 14:11



Quem acompanha A Dona do Pedaço sabe que Bruno Gissoni, que é casado com Yanna Lavigne, têm cenas românticas com Agatha Moreira, que namora Rodrigo Simas - irmão de Bruno! Se nas telinhas o clima pega fogo, na vida real a história não é bem assim, já que a família leva tudo numa boa.

Após Bruno abrir o jogo sobre o assunto, chegou a vez de Yanna Lavigne, em entrevista ao TV Fama, primeiro falar de um projeto que ela iria participar, como par romântico de Rodrigo, o seu cunhado!

- Eu ia fazer o par do Rodrigo, como uma índia. Enfim, quando eu recebi aquela notícia, a primeira sensação é estranhamento, a segunda é a gente entender que a gente é muito amigo e que a gente tem muita intimidade, então no ruim, a gente vai se divertir e dar muita risada. Eu acho que é levar a profissão a sério. Eu acho que, com isso, não existe estranhamento. A gente leva numa boa!

Em seguida, comentou com muito bom humor que entende e também torce para que o seu marido, Bruno, fique com Agatha na vida real!

- Isso a gente pede direto [para eles se casarem]! A gente ajuda os fãs, brincou.

Por fim, a mamãe de Madalena falou sobre a vontade do casal de aumentar a família:

- A nossa vontade é grande, mas a gente não tem certeza se é o momento... mas o momento a gente faz! A gente tem muita vontade, concluiu.