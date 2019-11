SBT é condenado por plágio em As Aventuras de Poliana e pode pagar indenização de 700 mil reais

05/11/2019 | 14:10



O SBT foi condenado essa semana por contrafação, ou seja, plágio. A fachada da escola Ruth Goulart, principal cenário da novela As Aventuras de Poliana, onde a protagonista e seus amigos estudam, apresenta cópias idênticas de três obras dos artistas urbanos Luca Bastolla e Maria Carolina Mello, do canal Life is a Bit. A dupla foi representada pela advogada Gelsa Abreu Marques da Silva na 13ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, e obtiveram decisão favorável quanto ao uso indevido das obras na telenovela. A emissora poderá pagar uma indenização por danos materiais e morais no valor de 700 mil reais.

A assessoria de imprensa do SBT afirmou que o processo cabe recurso e que a emissora irá recorrer.

As Aventuras de Poliana foi criada por Irís Abravanel e estreou em maio de 2018. Já o casal de artistas Luca e Carol fazem intervenções desde 2014 e criaram o canal Life Is a Bit em 2017.