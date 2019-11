Turnê de retorno do McFly inclui o Brasil

05/11/2019 | 14:10



O McFly está de volta ao Brasil! Para a felicidade dos fãs, a banda confirmou nessa terça-feira, dia 5, por meio das redes sociais, que irá se apresentar em sete cidades em março de 2020 com sua turnê de retorno!

Tom Fletcher, Danny Jones, Harry Judd e Dougie Poynter se apresentam em Uberlândia, na Arena Sabiazinho no dia 19; em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall no dia 21; Rio de Janeiro, no Km de Vantagens Hall no dia 22; em Ribeirão Preto, na Arena Eurobike dia 24; em São Paulo, no UnimedHall dia 26; em Curitiba, no Live Curitiba dia 27 e encerrando a turnê em Porto Alegre, no Pepsi On Stage no dia 29.

A pré-venda de ingressos para clientes Unimed e Km Vantagens começou hoje, dia 05 de novembro, às dez da manhã. Em Porto Alegre, não haverá pré-venda, sendo assim, a venda geral começa no dia 08 de novembro.

A seguir, confira as informações gerais sobre as vendas:

? UBERLÂNDIA

Data: Quinta-feira, 19 de março de 2020.

Local: Arena Sabiazinho ? Av. Anselmo Alves dos santos, 3415 ? Uberlândia ? Minas Gerais

Abertura dos Portões: 19h

Horário do show: 21h

Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS E PREÇOS

PISTA PREMIUM ? 200 a 400 reais

ARQUIBANCADA ? 150 a 300 reais

CAMAROTE OPEN ? BAR 500 reais

? BELO HORIZONTE

Data: Sábado, 21 de março de 2020

Local: Km de Vantagens Hall BH - Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 ? Savassi ? Belo Horizonte

Abertura dos portões: 20h30

Horário do show: 22h

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS E PREÇOS

PISTA ? 150 a 300 reais

PISTA PREMIUM ? LOTE 1 295,00 reais | 590 reais

? RIO DE JANEIRO

Data: Domingo, 22 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 20h30

Local: Km de Vantagens Hall RJ ? Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca

Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS E PREÇOS

POLTRONA ? 150 a 300 reais

PISTA ? 160 a 320 reais

PISTA PREMIUM ? 295 a 590 reais

CAMAROTE ? 325 a 650 reais

? RIBEIRÃO PRETO

Data: Terça-feira, 24 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Local: Arena Eurobike ? Rua Edgar Rodrigues, 373 ? Ribeirão Preto ? São Paulo

Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS E PREÇOS

PISTA PREMIUM ? 200 a 400 reais

ARQUIBANCADA ? 150 a 300 reais

CAMAROTE OPEN BAR ? 500 reais

? SÃO PAULO

Data: Quinta-feira, 26 de março de 2020.

Abertura dos Portões: 19h30

Horário do show: 21h

Local: UnimedHall ? Av. das Nações Unidas, 17955 ? São Paulo - São Paulo

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS E PREÇOS

PLATEIA SUPERIOR III ? 90 a 180 reais

PLATEIA SUPERIOR II ? 110 a 220 reais

PLATEIA SUPERIOR I ? 120 a 240 reais

PISTA ? 160 a 320 reais

CAMAROTE II ? 275 a 550 reais

CAMAROTE I ? 295 a 590 reais

PISTA PREMIUM ? 295 a 590 reais

? CURITIBA

Data: Sexta-feira, 27 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 22h

Local: Live Curitiba ? Rua Itajubá, 143- Novo Mundo ? Curitiba ? Paraná

Classificação etária: 16 Anos - Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

INGRESSOS E PREÇOS

PREMIUM ? 300,00 a 600 reais

PISTA ? 190 a 380 reais

SUPERIOR ? 240 a 480 reais

CAMAROTE ? 300 a 600 reais

? PORTO ALEGRE

Data: Domingo, 29 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 20h30

Local: Pepsi on Stage - Av. Severo Dulius, 1995 - Porto Alegre ? Rio Grande do Sul

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS E PREÇOS

PISTA SOLIDÁRIO 1 ? 160

PISTA INTEIRA 1 ? 140 a 280

PISTA SOLIDÁRIO 2 ? 170

PISTA INTEIRA 2 ? 150 a 300

PISTA SOLIDÁRIO 3 ? 180

PISTA INTEIRA 3 ? 160 a 320

PISTA SOLIDÁRIO 4 ? 190

PISTA INTEIRA 4 ? 170 a 340

MESANINO SOLIDÁRIO ? 250

MESANINO INTEIRA ? 230 a 460

PISTA PREMIUM SOLIDÁRIO 1 ? 290

PISTA PREMIUM INTEIRA 1 ? 270 a 540

PISTA PREMIUM SOLIDÁRIO 2 ? 310

PISTA PREMIUM INTEIRA 2 ? 290 a 580

PISTA PREMIUM SOLIDÁRIO 3 ? 330

PISTA PREMIUM INTEIRA 3 ? 310 a 620

PISTA PREMIUM SOLIDÁRIO 4 ? 350

PISTA PREMIUM INTEIRA 4 ? 330 a 660