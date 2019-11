Presidente do BC e senadores se reúnem para discutir redução do spread e de juros

05/11/2019 | 13:35



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou no início da tarde à liderança do governo no Senado, onde almoçará com senadores. Ele não falou com a imprensa.

Esta é a primeira visita de Campos Neto ao Senado após a audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado ter aprovado, na semana passada, o nome de Fábio Kanczuk para a Diretoria de Política Econômica.

Na ocasião, diversos senadores criticaram o BC e cobraram medidas efetivas para reduzir os juros a famílias e empresas no Brasil.

Alguns parlamentares, inclusive, afirmaram que não pretendem mais aprovar indicações para o BC no futuro, até que a instituição apresente resultados na área de custo de credito.

De acordo com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, o presidente do BC pediu uma conversa com os senadores para falar sobre redução do spread bancário, dos juros do cheque especial e do cartão de crédito.