Mesmo após polêmica, Meghan Markle e príncipe Harry querem fazer novo documentário

05/11/2019 | 13:10



Meghan Markle e príncipe Harry recentemente realizaram uma turnê pela África e, ao longo da viagem, que contou inclusive com a presença do filhinho deles, o casal protagonizou um documentário que deu o que falar. Além de declarações fortes, o registro ainda supostamente causou uma situação desconfortável com os outros membros da família real.

Mesmo assim, parece que o Duque e a Duquesa de Sussex já está considerando fazer parte de outro documentário. Pois é! Segundo informações do Radar Online, uma fonte contou ao podcast Straight Shuter que uma viagem que a família pretende fazer aos Estados Unidos, para celebrar o Dia de Ação de Graças, também será registrada por câmeras. Aparentemente, o casal contratou uma equipe para mostrar cada passo dessas férias que eles devem tirar em breve.

A fonte revelou os seguintes detalhes:

- Harry está sendo perseguido mais do que nunca pelo fantasma de Diana [mãe dele, que morreu em 1997]. Isso piorou, e não melhorou, desde que se casou com Meghan.

Devido à quantidade de atenção que eles receberam como casal, eles sentem que têm muita influência dentro da família e estão sinalizando que têm toda a intenção de continuar fazendo as coisas do jeito deles. O que inclui o novo documentário sobre a viagem dos Estados Unidos.

Lembrando que, recentemente, surgiram rumores indicando que ambos estão pensando em deixar a família real e ir morar na América do Norte.

Eita!