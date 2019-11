Gerson Brenner volta a ser internado e preocupa médicos por dormir cerca de 40 horas

05/11/2019 | 13:10



O ator Gerson Brenner foi internado recentemente no Hospital São Luiz, em São Paulo, por entrar em um sono profundo e chegar a dormir por cerca de 40 horas. Segundo informações do colunista Felipeh Campos, do programa A Tarde É Sua, o artista foi levado para o Instituto do Sono por pelo menos seis vezes para passar por uma reavaliação, com o intuito de descobrir a causa desse sono excessivo. Os médicos estariam preocupados e ainda não chegaram a uma conclusão sobre o diagnóstico do ator.

Gerson Brenner ficou bastante famoso nos anos 1990 e participou de grandes novelas como Top Model, Rainha da Sucata e Deus Nos Acuda. Em 1998, o ator foi vítima de um assalto e levou um tiro na cabeça. Desde então, Gerson tem dificuldades para se locomover e falar.

Em fevereiro deste ano, o ator já tinha sido internado com pneumonia.