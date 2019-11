'Não dá nem uma bolsinha minha', ironiza Val Marchiori sobre dívida de IPTU

05/11/2019 | 12:45



Em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, a socialite Val Marchiori falou sobre a dívida de R$ 70 mil em IPTU. O valor é referente a um apartamento que está localizado nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Quando questionada sobre o assunto, Val Marchiori não negou a dívida e ironizou a situação. "Realmente foi sim, ano passado, mandei meus advogados resolverem. Não sou eu que cuido disso. Até brinquei: mas só R$ 70 mil, não dá nem uma bolsinha minha! Tiro de letra", garantiu.

Empreendimento

A socialite colocou à venda uma mansão no Paraná, na cidade de Londrina, avaliada em R$ 8 milhões. "Talvez eu faça outro empreendimento lá. Um hotel. Estou estudando para o próximo ano. Está à venda", afirmou. Não ficou claro se a empresária usará o dinheiro da venda para pagar a dívida em IPTU em São Paulo.

Não são raros os momentos em que Val Marchiori exibe sua riqueza nas redes sociais. No vídeo a seguir, ela desfila com um conjunto de colar e brincos de esmeraldas. "Viver por si já é uma dádiva! Mas ao lado do seu amor a vida se torna plena", escreveu no Instagram.

Assista ao vídeo:

Val está atualmente com Thiago Castilho. A socialite tem planos de se casar todo o ano com ele. "É segredo e a gente não quer falar nada ainda. A gente quer fazer alguns casamentos. Para começar, tem que ser na metrópole, em São Paulo. Quero casar uma vez por ano. Ele tem que me conquistar todo o ano", avisou.