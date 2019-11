Katie Holmes sobre ter se tornado mãe de Suri aos 27 anos: - Nós meio que crescemos juntas

05/11/2019 | 12:11



Katie Holmes é capa e recheio da nova edição da Elle UK! Além de falar sobre sua carreira, Dawson's Creek e ter chegado aos 40 anos de idade, a ex-esposa de Tom Cruise falou sobre ser mãe de Suri Cruise, que hoje tem 13 anos:

- Eu fiquei feliz de ser mãe nos meus 20 anos [ela teve Suri aos 27 anos]. Tem sido legal que nossas idades combinam... como eu explico isso? Toda idade que a minha teve e a minha idade naquele período têm sido uma boa combinação. Nós meio que crescemos juntas, explicou.

Sobre estar na faixa dos 40 anos, Katie falou:

- Eu dirigi o meu primeiro filme, All We Had, uns dois anos atrás e eu tenho trabalhado para deixar pronto o meu segundo filme, então estou animada em continuar. É interessante ter 40, embora, quando você seja jovem, você pensa: Eu nunca vou ter 40! E então o dia chega e é, tipo, isso é ok. Eu ainda estou fazendo tudo o que eu sempre fiz. Sinto-me feliz com a minha carreira e estou empolgada com os projetos que venho realizando.

A carreira da beldade começou no final dos anos 90, mais precisamente em Dawson's Creek! Recentemente, ela se reuniu com o elenco e deu detalhes sobre como foi esse evento:

- Foi muito legal. Nós todos saímos para jantar e, eu acho que, para todos nós, realmente ficamos surpresos com o fato de as pessoas ainda assistirem e se importarem com isso. Foi maior do que todos nós e nós nos sentimos muito agradecidos que pudemos contribuir e nos beneficiar disso. Nós todos tivemos muitas oportunidades por causa disso.

Legal, né?