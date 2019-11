Ana Hickmann surpreende ao revelar que Luciana Gimenez é mais alta do que ela

05/11/2019 | 11:11



Ana Hickmann e Luciana Gimenez até que combinam: as duas foram modelos e agora trabalham como apresentadoras, são amigas e de quebra ainda são bastante altas! A estrela do Hoje em Dia fez um comentário sobre isso ao desejar feliz aniversário para a morena com um post no Instagram.

A loira publicou uma série de fotos ao lado da mãe de Lucas Jagger na última segunda-feira, dia 4, para parabenizá-la pelo aniversário que tinha sido no dia anterior. Na legenda, Ana revelou uma coisa que poucas pessoas sabem: Luciana é mais alta do que ela!

Bom dia e feliz aniversário (mesmo que um pouquinho atrasado) para esta morena linda e mais alta do que eu, escreveu a apresentadora da Record TV.

Nos comentários, os fãs das duas desejaram tudo de bom e melhor para a morena e ainda estavam bem felizes com a amizade das duas, porém o que espantou algumas pessoas mesmo foi a altura de ambas:

Ai são quilômetros de mulheres bonitas, benza Deus!, escreveu um fã.

Uma pessoa maior que a Luciana Gimenez. (1,40 só de pernas...), comentou outro seguidor.