Ibovespa abre em alta com ações de bancos, mas Petrobras limita ganhos

05/11/2019 | 10:51



A influência positiva das bolsas de Nova York e o bom desempenho das ações do setor financeiro após o balanço do Itaú Unibanco garantem a alta do Índice Bovespa nesta primeira hora de negócios. Os ganhos do índice são limitados pelas ações da Petrobras, que recuam na véspera do megaleilão do excedente da cessão onerosa, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior.

Às 10h37, o Ibovespa marcava 108.994,34 pontos, em alta de 0,20%. Enquanto as ações da Petrobrás registram leve desvalorização, Itaú Unibanco PN subia 2,28% e contagiava os demais papéis do setor financeiro.

O banco anunciou na segunda-feira, 4, lucro líquido recorrente de R$ 7,156 bilhões no terceiro trimestre, com alta de 10,9% em relação ao visto em idêntico intervalo de 2018, de R$ 6,454 bilhões. Os resultados, com algumas ressalvas, agradaram os analistas.

Em teleconferência, o presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou que o banco segue confiante de que conseguirá convergir sua margem financeira com clientes, que compreende os spreads ganhos com a carteira de crédito, para dentro do guidance deste ano, de crescimento de 9% e 12% neste ano.

O banco, conforme ele, mira o piso do intervalo. Até setembro, cresceu 7,5%. Para a carteira de crédito, o banco mira, conforme Bracher, o topo do guidance, de alta de 8% e 11% neste ano. Nos nove primeiros meses do ano cresceu 8,3%, e sem variação cambial a expansão foi de 10,1%.

No Brasil, destaque na última hora para o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Brasil, que recuou de 52,5 pontos em setembro para 51,8 em outubro, informou a IHS Markit. Apesar da diminuição, o resultado ficou acima de 50 - que separa a contração da expansão - pelo quarto mês consecutivo.