VW Golf GTE chega ao Brasil por R$ 199.990

Leo Alves



05/11/2019 | 10:48

Apresentado há alguns meses, o VW Golf GTE foi lançado oficialmente no Brasil. Importada, a versão híbrida com apelo esportivo chega ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 199.990. Embora venha da Alemanha, este modelo ainda pertence à sétima geração do Golf, a mesma oferecida no Brasil. A oitava geração já foi apresentada no velho continente, mas não há previsão de lançamento em território brasileiro.

Sem opcionais, o hatch conta com alguns equipamentos já vistos no esportivo GTI, como o controle adaptativo de cruzeiro e painel de instrumentos digital. A central multimídia tem 9,2 polegadas e tela sensível ao toque. Por enquanto, o Golf GTE será vendido em apenas três cidades (Brasília, São Paulo e Curitiba).

VW Golf GTE: sistema

Por ser um híbrido do tipo plug-in, o GTE pode rodar apenas no modo elétrico e ser carregado diretamente na tomada. O conjunto mecânico é formado pelo propulsor a eletricidade, de 102 cv, e o 1,4l TSI a gasolina de 150 cv. A potência combinada é de 204 cv.

Utilizado os dois, o híbrido faz de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e tem velocidade máxima de 222 km/h. A autonomia total é de aproximadamente 900 km.

Modos

Além da opção elétrica, o Golf GTE pode ser utilizado no modo híbrido, que determina automaticamente qual motor será utilizado. Há também o modo recarga, que utiliza apenas o motor a propulsão enquanto recarrega as baterias, além do GTE, que usa os dois motores para obter o máximo de desempenho.

Bicicleta e patinete

A versão híbrida do Golf não foi o único lançamento da marca. Um patinete e uma bicicleta, ambos elétricos, também foram lançados. O primeiro tem autonomia de 30 km e será vendido por R$ 3.399. A bicicleta, por sua vez, tem preço sugerido de R$ 11.499.

