BoJ vai continuar vigilante para cumprir meta de inflação, diz Kuroda

05/11/2019 | 10:24



O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta terça-feira que o BC japonês vai continuar vigilante para garantir que a inflação convirja para sua meta de 2% e que permanece disposto a agir com novas medidas, se necessário.

"Os riscos para a perspectiva dos preços estão inclinados para baixo e, desta forma, deve-se continuar prestando bastante atenção à possibilidade de que o ímpeto no sentido de atingir a meta de estabilidade dos preços se perca", disse Kuroda em discurso a líderes empresariais em Nagoya, no Japão. "O (BoJ) vai continuar conduzindo uma política monetária apropriada sem pré-conceitos", acrescentou.

Na semana passada, o BoJ ajustou sua previsão para os juros sem alterar suas metas para as taxas. A instituição espera manter suas taxas nos níveis atuais ou menores pelo tempo que houver incertezas sobre o cumprimento da meta de inflação.

"O (BoJ) refletiu sua postura de estar inclinado a acomodação monetária na previsão (para as taxas)," afirmou Kuroda.