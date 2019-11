Andréa Nóbrega, Thayse e Sabrina estão na roça em A Fazenda 11 e Phellipe Haagensen pede desculpas por assédio: - Eu sou um cara polêmico

05/11/2019 | 10:10



Mais uma semana começa e com ela vem a formação de roça em A Fazenda 11! Na última segunda-feira, dia 4, os peões votaram e decidiram que Andréa Nóbrega, Thayse Teixeira e Sabrina Paiva estão correndo risco de eliminação. Mas como quase tudo dentro do reality, essa decisão não poderia acontecer sem barracos.

Netto era o fazendeiro da semana e tinha o poder de enviar algum participante direto para a roça. Ele escolheu Sabrina e foi breve ao explicar os motivos do voto:

- A minha justificativa hoje é total por estratégia do meu jogo, não é por afinidade. Acho que é uma jogadora forte que pode atrapalhar alguns momentos no jogo.

A modelo não pareceu concordar muito com o que ele estava dizendo, mas vida que segue. A votação continuou rolando e foi a vez de Sabrina votar. Ela escolheu Andréa, dizendo que a socialite não tinha um kit básico de educação e respeito, pois a peoa não estava mais conversando com outros competidores e nem boa tarde ela respondia. A ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega defendeu as razões de estar agindo daquela maneira:

- O Lucas falou que eu era prepotente e arrogante. Fiquei uma semana sem falar com eles, pra ver o que eles vão ter para falar sobre mim.

Andréa recebeu muitos outros votos e o clima pegou fogo mesmo quando Lucas Viana também votou na socialite. Ele disse que a loira estava pesando o clima da casa e criticou o fato de a dondoca estar ignorando todos os outros peões. Porém, a loira não ficou calada e rebateu todos os votos que recebeu, inclusive o de Lucas, conhecido como Bebezão:

- O defeito do Bebezão é que ele mente muito, ele acredita na mentira dele. Porque quando o Netto foi Fazendeiro, ele até quis lavar roupa. Até arrumar as minhas coisas. Ele é falso, não é verdadeiro.

Eita! Andréa acabou indo para a roça e como sempre no reality ela poderia escolher a terceira pessoa na berlinda e nomeou Hariany. Mas tudo pode mudar! Guilherme Leão deu o poder da chama verde para Thayse e a rainha do cariri poderia trocar de lugar com a segunda ou terceira roceira. Ela decidiu trocar de lugar com Hari e agora terá que competir com Andréa e Sabrina na prova do fazendeiro para ver quem poderá escapar da berlinda.

Mesmo com as brigas entre Andréa e Lucas, o fato mais polêmico desta edição de A Fazenda continua sendo outro. Phellipe Haagensen foi expulso do reality após beijar Hariany à força e finalmente se pronunciou sobre o assunto. O ator publicou um vídeo no Instagram pedindo desculpas à peoa e a todas as mulheres do Brasil. Ele disse:

Eu sou um cara polêmico sim, tenho minhas confusões, meus conflitos, mas estou arrependido das minhas atitudes. Eu vi os vídeos, acho que me excedi um pouco. Peço desculpa do fundo do meu coração, eu estou arrependido como ser humano e como homem.

Na legenda da publicação, Phellipe ainda escreveu:

Não importa o que pensei na hora, qual era meu objetivo no jogo, o que importa nesse momento é que através dessa atitude, outras pessoas possam aprender também com meu erro.