Ata: mudanças no crédito podem impactar transmissão da política monetária

05/11/2019 | 09:44



A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 5, revelou que alguns membros do colegiado avaliam que as mudanças no mercado de crédito brasileiro podem impactar a transmissão da política monetária.

Dados do BC mostram que, nos últimos meses, o crédito direcionado - aquele com recursos da poupança e do BNDES - tem perdido espaço para o crédito com recursos livres. Ao mesmo tempo, existe um movimento de busca, por parte das empresas, de novas formas de financiamento, por meio do mercado de capitais.

Na ata de hoje, o BC discutiu "as características do atual ciclo econômico, com menor participação do Estado na economia, e suas possíveis implicações para a atuação da política monetária". Neste contexto, "alguns membros do Copom destacaram que as mudanças no mercado de crédito e na intermediação financeira, como o maior papel desempenhado pelo crédito com recursos livres e pelo mercado de capitais, podem impactar a transmissão da política monetária". O documento não traz, no entanto, detalhes sobre esta discussão e sobre os impactos da nova dinâmica de crédito para a política monetária.

O BC também pontuou, na ata de hoje, que os membros do Copom refletiram "sobre a sensibilidade de variáveis macroeconômicas à política monetária, uma vez que faltam comparativos na história brasileira para o atual grau de estímulo". "Tendo em vista que a política monetária opera com defasagens sobre a economia, especialmente sobre o nível de preços, os fatores avaliados tendem a aumentar a incerteza sobre os canais de transmissão da política monetária", acrescentou o BC no documento.