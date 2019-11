Obituário - 5 de novembro de 2019

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 3 de novembro

Elza Brasileiro Lima, 88. Natural de Caém (BA). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Auxiliar de frigorífico. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odilla Sitta Gomes, 87. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Edgard Pinto Albino, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria Vérri de Goes, 79. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Vasneri de Araujo Piperno, 79. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pinto, 78. Natural de João Ramalho (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Cecília Rato, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Porfírio, 56. Natural de Peabiru (PR). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Jardim da Colina.

Silvana da Silva Oliveira, 51. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.



Santo André, segunda-feira, dia 4 de novembro

Otília André, 79. Natural de Presidente Epitácio (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Operadora de caixa. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Therezinha Fernandes Martins, 80. Natural de Mariana (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Luiz Ruiz Fernandes, 72. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Parque Santo Antonio, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 1º de novembro

Vanessa Marlene da Silva, 38. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mailson Santos da Silva, 18. Natural de Ipirá (BA). Residia em sua terra natal. Dia 1º, em São Caetano. Cemitério Pau Ferro, em Ipirá (BA).



São Caetano, sábado, dia 2 de novembro

Junia Chilo Provana, 90. Natural de Casa Branca (SP). Residia no Jardim São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pedrinho Banzatto, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alzira Premazzi Vezzaro, 75. Natural de São Caetano. Residia na cidade de Alvorada, em Goiás. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

Henrique Cadete Pereira, 26. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 3 de novembro

Célia Raddi Gaimo, 85. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

Gabriela Oliveira de Campos, 18. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Estudante. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, segunda-feira, dia 4 de novembro

Messias Felício da Silva, 83. Natural de Reginópolis (SP). Residia no Sítio Pinheirinho. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Honorina Amorim da Silva, 89. Natural de Jiquiriçá (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 30 de outubro

Evelyn de Oliveira Rodrigues, 27. Natural de Mauá. Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 31 de outubro

Francisca Pereira da Silva, 93. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Salgueiro, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Otávio dos Santos, 82. Natural de Bezerros (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Mariano Pereira da Silva, 70. Natural de Varzelândia (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

José Matias da Silva, 67. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, sexta-feira, dia 1º de novembro

Maria Francisca Santiago, 88. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 1º, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eneyde de Castro, 85. Natural de Campo Grande (MS). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

Mirosval Carvalho, 84. Natural de Una (BA). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Valdecir de Souza, 82. Natural de Campos dos Goytacazes (RJ). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Paulino da Silva, 76. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

José Leopoldino, 76. Natural de Cambé (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Hildebrando Parente, 73. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 1º. Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.

Raquel Alves Biernatzki, 73. Natural de Apucarana (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

Mario Rodrigues da Silva, 72. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Marlene Teixeira, 69. Natural de Sertania (PE). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Rita de Palma, 68. Natural de Manhuaçu (MG). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Conceição Meireles, 64. Natural de Dores do Turvo (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Iosmar da Silva, 59. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Neuza Maria Teixeira, 48. Natural de Goioerê (PR). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Isadora Dias de Abreu Moura, 26. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).



Mauá, sábado, dia 2 de novembro

Leonidio Pedro da Silva, 70. Natural de Angelim (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Maria Silvani Bezerra, 42. Natural de Itainópolis (PI). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Aline Mesquita Carpinteiro, 27. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 3 de novembro

Antonio Martins de Siqueira Sant’Ana, 90. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Valdemar Ferreira da Silva, 85. Natural de Tamboril (CE). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Albino Alves, 83. Natural de Bonito (PE). Residia na Vila Augusto, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Eliude Antonio e Morais, 69. Natural de Ibiuna. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Alves da Silva, 51. Natural de Canto do Buriti (PI). Residia na Vila Correa, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Henrique Lorenci, 20. Natural de Cubatão (SP). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.