10 cidades medievais italianas que você precisa conhecer

Na Itália existem 254 burgos – vilarejos protegidos por muros. E o melhor de tudo é que algumas dessas cidades medievais italianas são ótimas opções de viagem para os fãs de história e de séries. Isso porque os destinos já serviram de cenários para produções como “Vikings”, “Outlander” e “Reign”.

“Quando essas cidades surgiram, na Idade Média, eram verdadeiras fortalezas que abrigavam populações conhecidas como burgueses. Visitar esses locais é como fazer parte das séries medievais da Netflix, com ruas pequenas e construções feitas de pedra, quase sempre ligadas a castelos e palácios”, afirma Ana Grassi, Travel Designer especialista em Itália.

Uma boa maneira de conhecer esses destinos é alugando um carro. Na Itália, uma boa dica é usar este comparador online, que checa diversas locadoras de uma vez só e apresenta os melhores preços. Usamos em uma viagem no norte do país e funcionou muito bem.

Cidades medievais italianas

Para quem é fã ou quer conhecer esses lugares por pura curiosidade, a especialista destacou 10 destinos imperdíveis que não podem ficar fora do roteiro. São eles:

Gradara (Marche) Castroreale (Sicilia) Bobbio (Emiglia Romagna) Furore (Campania) Monte Isola (Lombardia) Bagnoli del Trigno (Molise) Stintino (Sardenha) San Giorgio di Valpolicella (Veneto) Pescocostanzo (Calábria) Sesto al Reghena (Friuli Venezia Giulia)

Confira os detalhes dessas cidades medievais italianas.

1 – Gradara (Marche)

Gradara é um vilarejo medieval que fica entre as colinas, próximo ao mar Adriático. Esse lugar impressiona desde à primeira vista, quando é possível ver o grande castelo no alto. Dá, inclusive, para entrar nele e fazer uma visita guiada.

Ao entrar e caminhar pelas misteriosas ruas de pedra, é possível ver como era a vida ali. Isso sem contar nos monumentos históricos — o burgo por si só já é um.

“Foi em Gradara onde aconteceu o romance citado por Dante, a paixão entre Paolo e Francesca. Além de caminhar pelas ruelas burguesas, uma das melhores atrações é visitar o grande castelo e admirar a vista de cima das muralhas”, explica Ana.

2 – Castroreale (Sicilia)

A Castroreale é conhecida principalmente por suas importantes obras de arte. Elas podem ser vistas no museu cívico e na Pinacoteca, nas igrejas e na cidade, bem como na paisagem ao redor. A cidade fica em uma colina, por isso tem vistas distantes sobre a paisagem lindíssima.

“Além de toda a carga histórica, Castroreale também é um lugar para quem gosta de águas termais. Isso porque na região estão vários balneários que são abertos para visitação”, explica a Travel Designer.

3 – Bobbio (Emiglia Romagna)

Este burgo fica próximo ao rio Trebbia, na Emília Romagna, e possui registros de civilizações que abrigaram a região desde o século 14 a.C.. O centro histórico permanece preservado com as construções medievais em pedra e madeira.

Além disso, a região é conhecidíssima pela gastronomia regional. “Vale provar um prato conhecido como maccheroni alla bobbiese. Trata-se de uma massa fresca artesanal feita com um molho ensopado delicioso”, informa Ana.

4 – Furore (Campania)

Furore é um vilarejo medieval e um dos lugares mais privilegiados da Itália: fica na beira do mar Mediterrâneo, na Costa Amalfitana, com o azul das praias. “A cidade tem pouco mais de 800 habitantes e é pouquíssimo explorada pelo turismo. Mesmo assim, todo ano acontece um festival que convida artistas do mundo todo a deixarem o local mais colorido”, ressalta a especialista.

5 – Monte Isola (Lombardia)

DepositPhotos Monte Isola

A Monte Isola é uma montanha na maior ilha habitada na Europa do Lago Iseo. O local também o destino mais visitado na região, por causa das encantadoras aldeias, da paisagem e dos monumentos.

“Um fato curioso é que não é permitido a entrada de carros na ilha. Mas as bicicletas são liberadas e os habitantes também podem ter motos”, conta Ana.

6 – Bagnoli del Trigno (Molise)

DepositPhotos Bagnoli del Trigno

O fato mais curioso sobre Bagnoli del Trigno é que não existe um consenso sobre o surgimento da cidade. Segundo uma das lendas, ela teria sido criada a partir de ocupações que circundavam as fontes termais. Mas outra lenda conta uma versão diferente: a cidade surgiu a partir de um naufrágio que teria ocorrido na região.

7 – Stintino (Sardenha)

Stintino é uma pequena vila que fica no noroeste da Sardenha e surgiu em 1885, quando era habitada por famílias de pescadores da ‘Ilha de Asinara’. Hoje, a população local tem cerca de 1.600 habitantes.

“As praias de Stintino têm areia branca e vista para uma incrível água clara e transparente. Elas são cercadas por maquis mediterrâneos lindíssimos”, diz Ana.

Uma boa dica na região é reservar uma excursão de veleiro. O tour dura o dia inteiro e é uma das maneiras mais interessantes de admirar as belezas locais.

8 – San Giorgio di Valpolicella (Veneto)

DepositPhotos San Giorgio di Valpolicella

As escavações arqueológicas já revelaram a presença humana em San Giorgio di Valpolicella ainda na idade do bronze. “Muitos turistas passam por ali para conhecer a região vinícola. Ali, é feito o vinho Amarone”, conta Ana.

O melhor jeito de chegar lá é partindo de Verona. Há, inclusive, excursões de meio dia, tempo suficiente para se deslumbrar com as belezas locais.

9 – Pescocostanzo (Calábria)

O antigo burgo de Pescocostanzo é um bom exemplo de preservação da arquitetura. O povoado teve início no século 10 e fica no território do Parque Nacional Majella.

“Em Pescocostanzo é possível encontrar traços arquitetônicos de diferentes vertentes, como construções Renascentistas e também Barrocas. Isso sem mencionar as atrações naturais. Durante o inverno, milhares de pessoas vão até a região para esquiar”, explica a Travel Designer

10 – Sesto al Reghena (Friuli Venezia Giulia)

DepositPhotos Sesto al Reghena

A aldeia de Sesto al Reghena está localizada em Friuli Venezia Giulia e surgiu em 2 a.C.. Ela fica a 10 quilômetros de Iulia Concordia, um lugar que também merece a visita.

“Conhecida especialmente pela Abadia de Santa Maria em Silvis, fundada em 730-735, a vila pertenceu aos beneditinos em séculos passados. Embora os húngaros tenham arruinado a cidade, a Abadia foi restaurada e permanece belíssima”, finaliza Ana.

Cidades medievais da Europa

Muito além da Itália, as cidades medievais mais charmosas da Europa costumam conquistar o viajante. Caminhar por ruas estreitas ou muros com torres de vigia soa como uma deliciosa volta ao tempo. É irresistível pensar como era a vida naquele lugar séculos atrás e perder horas observando cada detalhe.

Países clássicos, como Portugal, França, Suíça e Alemanha, além da Itália, são repletos de lugares assim que valem a visita. Mas também há boas surpresas em lugares como Bélgica, Montenegro, Lituânia e Eslovênia. Confira:

