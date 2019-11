China corta taxa de empréstimos de médio prazo (MLF) para 3,25%

05/11/2019 | 04:03



O Banco do Povo da China (PBoC) informou nesta terça-feira, 5 (pelo horário local), que decidiu cortar sua taxa de empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano em 5 pontos-base, de 3,3% para 3,25%.

A MLF é uma taxa referencial que influencia a taxa de referência de empréstimos (LPR), adotada em agosto deste ano, e não sofria reduções desde 2015. A taxa de médio prazo é utilizada para aumentar a liquidez nos bancos - nesta terça-feira, o PBoC injetou 400 bilhões de yuans (cerca de US$ 57 bilhões) no sistema financeiro chinês.

Com o corte na MLF, os empréstimos para empresas chinesas devem ficar mais baratos. A medida de relaxamento monetário ocorre diante da desaceleração econômica do país e da contínua guerra comercial com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.