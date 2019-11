Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Saulo diz que vai se aposentar de eleições

Daniel Tossato



Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides (Avante) declarou que irá se aposentar de eleições e ficará apenas no trabalho de bastidores políticos.

Saulo alegou que não recebeu reconhecimento devido no período em que comandou a Prefeitura, entre 2013 e 2016, e que chegava a trabalhar 16 horas por dia para benefício da cidade. Ele disse que, no fim das contas, quem acabou perdendo sem a sua reeleição foi a população de Ribeirão.

“Decidi que não quero mais me candidatar. Não quero mais sair candidato, nem para prefeito nem para deputado nem para vereador. Vou atuar nos bastidores”, afirmou o ex-prefeito. Saulo está como secretário de organização do Avante desde o meio do ano e trabalha para organizar a legenda no Grande ABC.

Em julho, Saulo chegou a sustentar ao Diário que pretendia se lançar candidato ao Paço e que estava montando grupo político para receber apoio. À época, admitiu também que mudaria de agremiação e acabou deixando o MDB.

Outra situação que pesou para o pendurar de chuteiras de Saulo foi o fato de o Legislativo manter o parecer contrário do TCE (Tribunal de Contas do Estado) à contabilidade do ano de 2014, segundo do político à frente do Paço. Esse fato torna Saulo inelegível, enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

“Minhas contas foram reprovadas, o que seria um obstáculo muito grande. Sei que poderia concorrer com uma liminar, mas não acho que valeria a pena”, disse.

Em 2016, quando tentava reeleição, Saulo ficou apenas no sexto lugar da disputa, obtendo parcos 1.616 votos – Adler Kiko Teixeira (PSB) obteve 17.703 votos.

Sobre a atuação de Kiko Teixeira, Saulo argumentou que deixou mais de R$ 30 milhões em caixa e que “a grande maioria” das obras que o socialista está inaugurando foi iniciada em seu mandato. “Percebo que Kiko está distante da população e da região. Só estou vendo ele inaugurar obras que foram iniciadas em meu mandato.”