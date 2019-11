Braskem envia recicladora de plástico para estação espacial

Da Redação



A recicladora de plástico desenvolvida pela Made In Space, empresa norte-americana contratada pela Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em tradução para o português) para desenvolver novas tecnologias para operação em gravidade zero, em parceria com a Braskem, que possui unidades em Santo André e Mauá, foi lançada ao espaço durante a 12ª missão comercial de reabastecimento da empresa Northrop Grumman à Estação Espacial Internacional. O projeto será a primeira operação comercial de reciclagem de plástico na história das missões espaciais.

O objetivo é ampliar ainda mais a autonomia e a sustentabilidade das missões espaciais facilitando o dia a dia dos astronautas, que poderão transformar os resíduos plásticos que já cumpriram sua vida útil na Estação Especial Internacional em matérias-primas para o desenvolvimento de novos itens.

A parceria entre as duas empresas integra série de iniciativas da Braskem em prol da economia circular e faz parte do projeto da Braskem, Imprimindo o Futuro, que em 2016 levou à estação espacial impressora 3D que utiliza plástico de fonte renovável feito à base da cana-de- açúcar para manufatura de peças no espaço. “O plástico de fonte renovável I’m greenTM foi escolhido por reunir características como flexibilidade, resistência química e reciclabilidade. A capacidade de imprimir peças e ferramentas em 3D sob demanda aumenta a confiabilidade e segurança de missões espaciais. A recicladora poderá contribuir com reposição de peças danificadas e produção de ferramentas sob demanda”, diz Fabiana Quiroga, diretora de economia circular da Braskem.