Copa Paulista será definida nos dois próximos sábados

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/11/2019 | 07:00



Estão definidos datas e horários dos jogos que vão decidir o título da Copa Paulista entre São Caetano e XV de Piracicaba. Ontem, em reunião na Federação Paulista, ficou acordado que a ida será sábado, às 18h, no Interior, e o confronto de volta, no outro sábado, dia 16, às 17h, no Anacleto Campanella. As duas partidas serão transmitidas pela Fox Sports.



Também ficou decidido que os dois jogos terão a promoção Futebol Sustentável, que consiste na troca de garrafas PET por ingressos. A carga de bilhetes e os dias e locais para as trocas serão divulgados pelos clubes.



Como fez melhor campanha somadas todas as fases anteriores, o São Caetano tem a vantagem de decidir o título em casa, mas resultados iguais nas duas partidas levam a decisão para os pênaltis.



Fato curioso é que o Azulão foi representado na reuinião de ontem por Nairo Ferreira de Souza, mesmo que ele tenha entregue ao conselho deliberativo em outubro carta pedindo afastamento da presidência até 20 de abril de 2020, alegando que passaria por tratamento médico.



MOTIVADO

A classificação para a decisão deixou empolgado o elenco do São Caetano. O volante Karl, um dos últimos a chegar, elogiou o clima e mostrou satisfação por recolocar o Azulão no cenário nacional, já que por chegar à final tem o direito a vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil – quem for campeão escolhe.



“Cheguei há pouco tempo, vim do Sul e lá sempre ouvimos falar muito bem do São Caetano. Estava faltando voltar ao cenário nacional, um time como esse não pode ficar de fora. Feliz por conseguir isso pelo clube e pelo elenco, que é muito unido”, garante.



Assim que foi contratado, Karl assumiu a condição de titular, em tentativa do técnico Marcelo Vilar de rejuvenescer o elenco. E ele não quer parar por aqui. “Quem chegou no fim veio para somar. O Marcelo acompanhava meu trabalho, ficamos feliz por estar dando certo, o resultado está aparecendo e vamos atrás do nosso objetivo, que é o título”, disse o volante, 26 anos, que explicou como se prepara para jogos como esses que terá contra o XV de Piracicaba. “Converso com a esposa, com o treinador, que deixa tudo mastigado para nós. Serão grandes jogos contra equipe qualificada, mas temos de buscar o título.”