Salário na entrevista

Maria Sartori

Diretora da empresa de recrutamento Robert Half



05/11/2019 | 07:22



Em geral, para os candidatos, um dos temas mais delicados durante a entrevista de emprego é quando surge a pergunta: qual foi seu salário mais recente? Independentemente da sua última remuneração ter sido justa ou não, sugiro não mentir na esperança de garantir um montante mais atrativo. Quer um motivo? Eu vou te apresentar cinco:

1 – Você pode causar a própria exclusão do processo

Quando você inflaciona o próprio salário, corre o risco de ficar de fora de processos seletivos interessantes com excelentes oportunidades de crescimento dentro da companhia. Isso porque o empregador pode te considerar muito caro para as oportunidades que possui.

2 – Cedo ou tarde sua mentira será descoberta

Você corre o risco de ter o valor verdadeiro da sua última remuneração revelado por três pessoas: um recrutador experiente, que pode, inclusive, conhecer a estrutura salarial da sua antiga empresa; seus contatos de referência, que podem ser consultados sobre essa informação; e você, quando for entregar a carteira de trabalho para efetivar a contratação ou no decorrer das atividades durante alguma conversa informal.

3 – Uma mentira coloca em dúvida todas as verdades

Se em algum momento do processo seletivo ou após a contratação o empregador descobrir que você mentiu sobre a remuneração que recebia, é possível que ele passe a te ver como alguém antiético e guiado apenas pelo dinheiro. Além disso, corre-se o risco de ele passar a duvidar quanto à veracidade das demais informações do seu currículo.

4 – Há espaço para negociação

A recomendação é que, antes da entrevista, você faça uma pesquisa em anúncios de emprego e em estudos especializados, como o Guia Salarial da Robert Half, para ter certeza sobre o seu último salário em comparação ao praticado no mercado. Então, no momento da entrevista, com base nessas informações e na sua capacitação para a vaga, tente negociar a remuneração da próxima oportunidade.

5 – Empresa idônea vai oferecer remuneração justa

Bons empregadores sabem que remuneração, pacote de benefícios e oportunidade de desenvolvimento são fatores importantes para atrair e reter os melhores profissionais. Então, tente negociar a remuneração justa com base em fatos e dados. Se receber oferta abaixo da praticada pelo mercado, siga sua busca por empregador que reconheça o seu valor como profissional.