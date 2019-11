Incêndio atinge indústria de plástico na madrugada

Da Redação



05/11/2019 | 07:00



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de incêndio em indústria de plástico, na Rua Professora Aparecida Donizete, no Jardim Ruyce, em Diadema por volta das 5h de ontem. Apesar dos estragos no prédio, ninguém ficou ferido.

Guarnições do comando de área e duas viaturas de incêndio bomba – uma de Santo André e uma de Diadema – foram enviadas ao local para combater o fogo. De acordo com os bombeiros, o local não possuía AVCB (Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros). O incêndio atingiu 150 m² dos 250 m² de área – 60%.

Por volta das 6h, o fogo foi extinto, mas a equipe não conseguiu detectar quais as causas do incêndio.

OUTROS CASOS

Pelo menos outros dois casos de incêndio foram registrados na região neste ano. Um deles foi galpão de reciclagem no bairro Serraria, em Diadema, na madrugada de 30 de setembro. Não houve vítimas e a causa foi caracterizada como inconclusiva.

Em 15 de junho, incêndio de grandes proporções destruiu fábrica de plásticos que fica no bairro Alves Dias, em São Bernardo. O fogo foi causado por um balão que caiu durante a noite na edificação da fábrica Intercolor Ind.e Com. Não houve vítimas.