São Bernardo moderniza sistema de vagas rotativas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo assinou ontem novo contrato para o gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo da cidade – válido por dez anos. Além de modernizar o serviço, que vai aposentar os tradicionais talões utilizados hoje em dia e passará a ofertar atendimento digital, a promessa é ampliar o número de vagas existentes na cidade em 60%.

O novo sistema passará a vigorar a partir do dia 2 de janeiro de 2020. Ao todo, serão 4.600 vagas rotativas – atualmente são 2.800 – distribuídas pelo Centro da cidade e pelos bairros Rudge Ramos, Vila Duzzi, Baeta Neves, Jardim do Mar, Chácara Inglesa e Vila Marlene. Desse total, 5% serão destinados aos idosos e deficientes. A empresa vencedora do certame público foi a Estapar.

“Nosso modelo é obsoleto e precisávamos atualizar para facilitar a vida dos cidadãos, que não terão mais necessidade de ficar se deslocando para a compra de créditos”, comenta o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB).

No período de dez anos – renováveis por mais dez –, a Estapar terá de investir R$ 18,5 milhões na modernização do sistema, com a oferta de aplicativo, instalação e manutenção de placas de sinalização e pinturas no solo.

De acordo com o diretor da Estapar, Adelcio Antonini, o processo de transição do sistema terá início neste mês e, em janeiro, o uso dos talões convencionais ainda será aceito. “Vamos instalar terminais de autoatendimento para a facilidade do usuário e buscar que todo processo fique totalmente digital”, ressalta.

Adelcio ainda pontua que os valores do estacionamento rotativo permanecerão os mesmos. Uma hora custa R$ 2 (tempo mínimo) e duas horas R$ 4 (tempo máximo).

Para a utilização dos serviços, a Estapar vai disponibilizar o aplicativo Vaga Inteligente, responsável por receber os pagamentos e renovar o tíquete até o tempo máximo permitido. Além disso, a ferramenta possui função GPS (Sistema de Posicionamento Global).

FUNDAÇÃO CRIANÇA

Os 110 jovens em situação de vulnerabilidade social da Fundação Criança que atualmente vendem os talões e auxiliam na fiscalização do sistema de estacionamento rotativo poderão ser contratados pela Estapar, desde que sejam aprovados em processo seletivo. Caso não tenham êxito, a administração se comprometeu a oferecer bolsa no valor de R$ 400 para que consigam realizar curso profissionalizante.