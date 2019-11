Docentes do Colégio Metodista seguem em greve por atrasados

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



05/11/2019 | 07:00



Professores do Colégio Metodista, de São Bernardo, seguem paralisados até resultado da audiência de conciliação entre a escola e o Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC), que será hoje, no Tribunal Regional do Trabalho. “Os professores estão esperançosos de que saia algum acordo”, afirmou Nelson Bertarello, secretário de comunicação da entidade.

A estimativa é a de que 60% dos docentes seguem aderindo à greve, que completou uma semana ontem. Assembleia para decidir os próximos passos será realizada hoje, às 18h30, na sede do Sinpro-ABC, em Santo André.

Os profissionais discordam da proposta de pagamento dos salários de setembro amanhã, quando os valores de outubro deveriam ser depositados. Eles também reivindicam o pagamento de outros valores em atraso, como o equivalente a um terço das férias, FGTS e vale-alimentação.

Conforme comunicado publicado no site da instituição, as aulas de todas as turmas foram normalizadas ontem. Procurado, o Colégio Metodista disse que não irá comentar.