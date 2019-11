Do dgabc.com.br



04/11/2019 | 20:47



Áreas de instabilidade associadas com ventos úmidos que soprarão de quadrante Sul deixarão o tempo instável no Grande ABC nesta terça-feira (5). O dia ainda terá Sol e calor, mas a partir da tarde a nebulosidade deve aumentar gradativamente e há chances de pancadas de chuva de forte intensidade no período da tarde. Mínima prevista de 21ºC e máxima de 34ºC. A partir de quarta-feira (6) o tempo seguirá instável, com bastante nebulosidade, queda nas temperaturas e chances de chuva a qualquer momento.