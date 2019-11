Do dgabc.com.br



04/11/2019 | 18:39



Por volta das 5h desta segunda-feira (4) o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de incêndio em uma indústria de plástico, na Rua Professora Apa Donizete, em Diadema. Ninguém ficou ferido.

Guarnições do Comando de Área e duas viaturas de incêndio bomba - uma de Santo André e uma de Diadema - foi enviadas ao local para combater o fogo.

De acordo com os bombeiros, o local não possuía laudo de AVCB (Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros) e conta com área de 250 m², sendo que o fogo atingiu cerca de 150 m².

Por volta das 6h o fogo foi extinto, mas a equipe não conseguiu detectar quais as causas do incêndio.