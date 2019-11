Em suposta música, Eminem apoia agressão de Chris Brown a Rihanna: - Eu também bateria em uma p**a

04/11/2019 | 17:11



Eminem incendiou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 4! Após um trecho de áudio ter sido vazado atribuído a ele de apoio à agressão de 2009 de Chris Brown a Rihanna, o rapper está recebendo uma enxurrada de críticas pelas redes sociais. Um usuário de Reddit, mídia social em que os usuários podem divulgar ligações para conteúdo na web, postou sete segundos de um material sonoro com a seguinte frase, segundo informações do Insider:

- É claro que estou do lado de Chris Brown, eu também bateria em uma p**a se ela me desse coceira no meu p*u.

A parte divulgada entraria na música Things Get Worse, de B.o.B com Eminem, lançada em 2011, que contém referências depreciativas e desrespeitosas à famosas, como Dakota Fanning - que na época era menor de idade -, Angelina Jolie, Jessica Simpson, dentre outras.

A polêmica atual consiste no fato de que a violência retratada pela música faz alusão a um episódio real, e não representações hipotéticas de abuso doméstico.

Eminem e Rihanna - que precisou ser hospitalizada após a agressão de Chris Brown - já trabalharam juntos nas músicas Love the Way You Lie e The Monster em 2010 e 2013, respectivamente. Depois do vazamento, o nome do rapper alcançou o topo dos assuntos mais comentados do Twitter, com cerca de 28 mil menções.

Situação complicada, né?