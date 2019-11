04/11/2019 | 17:10



Momento fofura! Ticiane Pinheiro usou seu Instagram no último domingo, dia 3, para compartilhar um clique lindo da filha, Manuella. A apresentadora, que também é mãe de Rafinha Justus, contou que naquele fim de semana ela havia levado a caçula para conhecer o hotel em que ela se casou com César Tralli, em Campos do Jordão, interior de São Paulo.

Na legenda, Tici escreveu:

Fim de semana de amor. Manu foi conhecer o hotel onde mamãe e papai se casaram!

Nos comentários, vários amigos famosos se derreteram pela baby, que atualmente está com três meses de vida. Claudia Leitte escreveu:

Que coisa linda, Tici, vocês duas!

Já Helô Pinheiro elogiou a filha e a netinha:

Amo essa dupla!