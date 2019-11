BMW lança edição especial do Série 3

Da Redação



04/11/2019 | 17:18

Para celebrar os cinco anos da fábrica do BMW Group Brasil em Araquari, em Santa Catarina, a BMW lançou hoje (04/11) uma edição especial e limitada do BMW Série 3. O 320i M Sport 5 Years Edition, mais vendido e o primeiro BMW a ser produzido no Brasil, foi o escolhido para marcar a celebração.

Serão vendidads somente 24 unidades na cor Cinza Mineral e interior em Cognac, com preço de R$ 239.950,00. O modelo conta com acessórios originais que dão ao carro um visual sofisticado e exclusivo, como é o caso da grade frontal M Performance em preto.

O spoiler traseiro e o painel difusor traseiro M Performance também aumentam a esportividade na cor preta. Já nas rodas, o logotipo da BMW não giratório é de série e a chave já vem acompanhada com a capa de proteção M Performance.

Além do visual, o modelo conta com cinco anos de garantia e manutenção já inclusa pelo mesmo período.

BMW 320i M Sport

A sétima geração do BMW Série 3 está reformulada, com proporções maiores, mais segurança, conectividade e sistemas assistentes de condução.

O modelo é equipado com um motor BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros em linha e 1.998 cm³, com 184 cavalos de potência (5.000 a 6.500 rpm) e torque de 30 kgfm (1.350 a 4.000 rpm).

O conjunto, que inclui ainda tração traseira e câmbio automático de oito marchas, faz com que o sedã seja capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 240 km/h.

Entre os principais equipamentos da versão BMW 320i M Sport estão pacote M Sport, roda de 19 polegadas M Double Spoke, controle de cruzeiro adaptativo, cinto de segurança M Sport, direção esportiva variável, revestimento do teto em Anthracite, suspensão M Sport e sistema de som surround Harman Kardon.

Condução semiautônoma

O novo BMW Série 3 Sedan oferece uma série de sistemas de assistência à condução. Entre os itens disponíveis, destaque para “Parking Assistant”, que estaciona o veículo sozinho por meio de câmeras e sensores, e para “Reversing Assist”, que refaz em marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo — ideal para uso em vias estreitas para manobras.

O BMW Driving Assistant, por sua vez, permite uma condução inteligente em situações como congestionamentos ou viagens longas. O sistema conta com as funções assistente de mudança de faixa, assistente de saída de faixa, alerta de tráfego cruzado, prevenção de colisão traseira e aviso de ponto-cego e aproximação de veículos.

Por meio do novo BMW Comfort Access 2.0, ao se aproximar a três metros do veículo portando a chave, as luzes de boas-vindas se acendem. A um metro e meio do veículo, as portas se destrancam e, se afastando dois metros, o veículo se tranca novamente. Tudo isso, além da abertura do porta-malas, por meio de aproximação do pé do para-choque traseiro.

O BMW Live Cockpit Professional inclui duas telas, sendo o display digital no painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o iDrive de 10,25 polegadas no painel central, com opção de comandos por controle de voz e gestos.

O BMW ConnectedDrive está disponível em todas as versões e fornece dados de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes , serviços de concierge, de chamada de emergência inteligente e outros.

Edição especial

O BMW 320i M Sport 5 years edition oferece o Assistente Pessoal Inteligente BMW, que integra o novo sistema operacional BMW 7.0 e o BMW Live Cockpit, que agrega funções desde sistema de navegação até comandos de gesto e voz.

O sistema pode ser acionado por meio do comando de voz “Olá, BMW”, dito pelo usuário em português e, posteriormente, podendo ser editado por um comando de voz de preferência do usuário. Este sistema foi testado no Brasil, com o português local e desenvolvido pelo time de engenharia da empresa por meio de uma parceria com a equipe global.

A tecnologia permite ao usuário interagir com o veículo e executar diversos recursos, ouvir explicações sobre o funcionamento de equipamentos, além de programá-los de acordo com as preferências de quem o opera, como ligar o ar-condicionado a uma determinada temperatura.

BMW X1, Mercedes-Benz Classe C e Audi Q3 são alguns dos carros de luxo mais vendidos do Brasil. Segundo o levantamento da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores), os modelos tiveram 2.322, 2.098 e 1.822 unidades emplacadas, respectivamente, entre janeiro e julho de 2018. Na galeria, veja quais são os carros de luxo mais vendidos no País.

