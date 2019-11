Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



05/11/2019 | 07:00



Discussões e reflexões sobre o teatro afro-americano agitam a programação de hoje à noite do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149. Tel.: 2168-1776), em São Paulo. O espaço abre as portas para receber o debate temático Teatros Negros em Encruzilhadas e Conexões – Afro-Américas, que começa às 20h e tem entrada gratuita para o público, com distribuição de ingressos uma hora antes da atividade.

A mesa terá a participação de duas convidadas: as pesquisadoras e criadoras Deise Brito, artista de dança e teatro, e Dione Carlos, dramaturga e orientadora artística do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Santo André. Durante a conversa, observações da dupla prometem trazer à tona olhares diversos sobre a conexão afro-americana do teatro com a ajuda de aportes teóricos e práticos.

Trata-se de atração dentro do projeto Cenas Negras em Encruzilhadas – Áfricas + Américas, organizado pelo coletivo Ponte Elemento Per com ações para refletir a cena negra contemporânea nacional e dos Estados Unidos. Debates e encenações teatrais fazem parte da agenda (www.itaucultural.org.br), que segue até dia 24.



RODA DE LEITURA

Biblioteca Pública Municipal Malba Tahan (Rua Helena Jacquey, 208), no Rudge Ramos, em São Bernardo, abre as portas para edição especial de Mês da Consciência Negra do projeto Roda de Leitura, que promove diálogo reflexivo sobre obras. Em novembro, a discussão será sobre o livro Eu e os Outros – As Regras da Convivência, de Maria Helena Pires Martins. Os debates gratuitos ocorrem amanhã e dia 27, às 14h30.