Lollapalooza Brasil 2020 anuncia divisão de artistas por datas em abril

05/11/2019 | 07:00



Os diversos artistas escalados para a edição do ano que vem do Lollapalooza Brasil acabam de ser divididos entre as três datas no início de abril. A organização do festival anunciou ontem o line-up separado para que o público saiba quando as atrações irão subir aos palcos e consiga se organizar melhor.

Entre os headliners, a veterana banda Guns N’ Roses e a cantora Lana Del Rey realizam performance no dia 3 (sexta-feira), com o rapper Travis Scott e o DJ Martin Garrix escalados para dia 4 (sábado) e o grupo The Strokes e a cantora Gwen Stefani fechando a agenda no dia 5 (domingo). A lista completa da divisão de todas as atrações pode ser vista na internet (www.lollapaloozabr.com). Ainda não foi liberada a agenda dos horários de cada apresentação, o que deve ser revelado mais à frente.

O Lollapalooza Brasil 2020 irá tomar conta das instalações do autódromo de Interlagos, em São Paulo, local que se tornou casa do evento desde a edição de 2014. Os ingressos já começaram a ser vendidos na internet, com as entradas para cada dia custando entre R$ 400 (meia) e R$ 800, sendo também possível comprar combo para as três datas, com valores de R$ 1.050 (meia) e R$ 2.100. No ano passado, cerca de 300 mil pessoas estiveram nos três dias de atividades.