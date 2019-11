São Bernardo moderniza sistema de estacionamento rotativo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/11/2019 | 16:38



A Prefeitura de São Bernardo assinou, na tarde desta segunda-feira (4), o contrato para o novo sistema de rotativo da cidade. A modernização do sistema de vagas vai aposentar os tradicionais talões, utilizados hoje em dia, e contarão com serviço digital, que será oferecido por meio do aplicativo da empresa Estapar, ou em pontos de vendas credenciados.

A partir do dia de 02 de janeiro, ao todo, serão 4.600 vagas rotativas oferecidas aos munícipes – atualmente, são 2.800 – sendo 5% destinadas ao idosos que serão totalmente gratuitas. O prazo de renovação do contrato da administração municipal com a empresa vencedora da licitação será de 10 anos, em que a empresa ganhou a licitação pelo valor estimado de R$ 18 milhões. “Hoje, nosso modelo é obsoleto e precisávamos atualizar para facilitar a vida dos cidadãos”, comenta o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB).

As taxas de serviços permanecerão iguais as de hoje, como exemplo, em uma hora, sairá no valor de R$ 2 e duas horas no valor de R$ 4. O mínimo é de uma hora.

Mais informações, amanhã no caderno de Setecidades.