Finais da Copa Paulista serão nos dois próximos sábados

04/11/2019 | 16:36



Reunião nesta tarde na sede da Federação Paulista de Futebol deinifiu datas e horários da final da Copa Paulista, entre São Caetano e XV de Piracicaba. O primeiro confronto será sábado, às 18h, no Interior, e o confronto de volta será também no sábado, dia 16, às 17h, no Anaclerto Campanella. Os dois duelos serão transmitidos pela Fox Sports.



Os confrontos terão promoção do futebol sustentável, que consiste em troca de duas garrafas PET por ingresso. As informações serão passadas posteriormente pelas diretorias dos clubes.



O campeão da Copa Paulista escolhe entre a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na primeira fase da Copa do Brasil - o vice fica com o prêmio restante.