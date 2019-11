Jungkook, do BTS, admite culpa em acidente de carro e chega a acordo com vítima

04/11/2019 | 16:11



Jungkook, um dos membros do grupo sul-coreano BTS, admitiu ser culpado em um acidente de carro que aconteceu no último sábado, dia 2. Segundo informações da Billboard, o cantor foi questionado pela polícia após bater em um táxi no distrito de Hannam, em Seoul, capital da Coreia do Sul. Felizmente, ninguém se machucou.

Um comunicado sobre o acidente foi enviado pela assessoria de imprensa de Jungkook aos veículos internacionais. Leia abaixo:

A vítima e Jungkook não sofreram ferimentos graves.

A cena do acidente foi liberada e o interrogatório policial foi concluído de acordo com o devido processo, e um acordo amigável foi feito com a vítima posteriormente. Mais uma vez, pedimos desculpas à vítima e também pedimos desculpas por causar preocupação aos fãs.

Não se sabe de quanto foi o acordo acertado. Entretanto, o importante é que ninguém tenha se ferido, né?