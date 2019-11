04/11/2019 | 16:11



Celso Zucatelli voltou para a Record! A assessoria de imprensa da emissora revelou nessa segunda-feira, dia 4, que ele irá apresentar o Balanço Geral Manhã, que vai no ar na faixa das cinco da manhã.

Ele deixou a Record em 2015, quando apresentava o Hoje em Dia, e, depois, passou pela RedeTV!, junto com Edu Guedes, que saiu junto com ele do Hoje, e, posteriormente, foi para a Gazeta.

Os fãs adoraram a notícia:

Boa volta!

Estou muuuuuito feliz que você em breve estará de volta na tela da Record! Estou torcendo demais por você!