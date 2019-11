Depois de anunciar gravidez, mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, brinca com barriga positiva

04/11/2019 | 16:10



Depois de anunciarem gravidez, Roberto Justus e Ana Paula Siebert parecem bastante felizes! A modelo de 31 anos de idade parece estar adorando a nova silhueta.

Ana Paula publicou, nesta segunda-feira, dia 4, em seu Instagram uma foto em que aparece posando de biquíni. Na legenda, ela escreveu:

Barriga positiva de alegria! Não sei como agradecer todo carinho que recebemos hoje de vocês... Simplesmente por isso que AMO compartilhar meus momentos aqui, é uma energia maravilhosa! OBRIGADA, por cada mensagem de amor e de felicidade..., colocou.

Enquanto Ana Paula é mãe de primeira viagem, este será o quinto filho de Roberto Justus. A notícia foi dada no último domingo, dia 3, pelo próprio casal em suas redes sociais.

O momento mais feliz da minha vida! Nossa família está crescendo! Sim! Me sinto a mamãe mais realizada desse mundo, me sinto completa, com uma luz que vem de dentro e me ilumina todos os dias desde que escutei seu coraçãozinho bater a primeira vez!, escreveu Ana no Instagram, logo após divulgar a notícia.

Fofos, né?