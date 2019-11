Liam Payne exibe corpo sarado em cliques só de underwear

04/11/2019 | 15:11



Liam Payne, ex-One Direction, estrelou ao lado da modelo Stella Maxwell, a nova campanha de underwear da marca Hugo Boss. O músico e a modelo interpretam um jovem casal que escapou para Berlim fugindo dos paparazzi à sua caça.

Liam também declarou para contar como ficou feliz de pertencer ao projeto: Me sinto sortudo por ser o rosto dessa marca e estar à frente de campanhas icônicas como essa. Tem sido uma experiência incrível trabalhar com uma equipe tão incrivelmente talentosa, falou.

Exibindo o corpão, Liam é visto levantando de uma cama, vestindo cueca boxer tecida com o logotipo da marca na cintura.

Provavelmente uma das fotos mais sexies do ensaio, ela mostra o casal interlaçado na cama, enquanto ela veste as roupas íntimas dele e ele não veste nada!

A campanha está sendo divulgada no mundo todo e vai aproveitar o começo do período de final de ano. Esse é o mais recente projeto em uma exclusiva parceria com Liam que irá apresentá-lo como rosto de uma série de campanhas da marca nos próximos dois anos.