Juliano Cazarré se pronuncia após polêmica sobre masculinidade: Muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio

04/11/2019 | 15:11



As declarações de Juliano Cazarré continuam dando o que falar! O ator foi criticado após publicar, em seu Instagram, um post em que fala sobre os ideais de masculinidade, e discutir com internautas dando declarações polêmicas a respeito de pessoas que crescem sem a figura paterna.

Já nesta segunda-feira, dia 4, Juliano decidiu se pronunciar a respeito dessas declarações. Ele publicou um clique em que aparece sem camisa e apontando para a tatuagem de gorila que tem nas costelas, e escreveu na legenda:

Fiz um post de um gorila protegendo sua família e me chamaram de machista, fascista e taxidermista. Uma turma começou a me atacar e o bagulho foi parar na internet e no Twitter (...). Imediatamente apareceram milhares de pessoas com bom senso mandando comentários de apoio. Meu número de seguidores aumentou. Isso só prova que muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio. Homens: cuidem de suas famílias. Obrigado, gorila. Grande dia.

Nos comentários, muitos internautas concordaram com o posicionamento do ator, enquanto outros criticaram suas declarações, apontando que, em muitas famílias, são as mulheres quem cuidam da casa. Eita! E aí, o que achou dessa polêmica?