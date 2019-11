Kim Kardashian revela ter engordado oito quilos em um ano

04/11/2019 | 15:11



Pois é! Até mesmo Kim Kardashian revela ter problemas com a balança. A socialite tinha atingido a sua meta de peso no ano passado e estava exibindo seu corpão em várias fotos nas redes sociais. Mas, em um desabafo pelos Stories do Instagram, a estrela de Keeping Up Withe The Kardashians revelou que engordou oito quilos desde então.

É a comida. Eu malho, mas é a comida, contou a modelo de 39 anos de idade enquanto mostrava a sua personal trainer, Melissa Alcantara.

Ok, então estamos fazendo um treino noturno antes do meu jantar, o que eu nunca faço com ela, mas imaginei que teríamos que fazer isso em algum momento. E sim, quero dizer, às vezes você cai e às vezes precisa se levantar e esse é um dos meus momentos em que caí em que acho que estou oito quilos acima do que estava há um ano, um ano e meio atrás, disse.

Kim contou que está trabalhando duro para atingir seu objetivo de peso:

Para me sentir bem, eu só quero estar com um peso realmente bom, e isso significa malhar a todo custo..., contou. E, logo na manhã seguinte ao treino, ela já estava de volta à academia, postando:

Um treino matinal após um treino noturno é o melhor!, escreveu.

Muitas polêmicas no Halloween dos Wests!

Não é novidade para ninguém que essa família adora um feriado: e, geralmente, as comemorações são inesquecíveis! Levando as fantasias de Halloween bastante a sério, Kim Kardashian foi zoada por postar, em seu Instagram, uma montagem mal-feita de sua família em uma foto inspirada nos Flinstones!

A postagem, que tinha tudo para ser extremamente fofa, mostrou a mais nova das duas filhas mulheres de Kim, Chicago, de um ano de idade, com alguns dedos faltando! Sim, a edição da imagem acabou sumindo com os dedos da garota.

Depois, Kim usou seu Twitter para explicar o quão desafiador foi fazer aquela foto, já que a pequena estava morrendo de medo da fantasia do Dino:

Essa foto em família foi muito difícil de fazer porque a Chicago estava morrendo de medo do Dino! A gente tentou explicar e mostrar para era que era apenas o papai mas ela não entendeu o conceito! Então deixo aqui meus agradecimentos ao fotógrafo por ter colocado ela aqui através da edição e ter realizado nosso sonho de ter uma foto da família Flinstones!, escreveu.