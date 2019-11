Feirão Serasa Limpa Nome: versão online começa hoje; descontos vão até 98%

Da Redação



04/11/2019 | 14:48

Os consumidores com dívidas atrasadas ou negativadas terão a oportunidade de renegociar seus débitos pelo computador, tablet ou celular pelo aplicativo do Serasa Consumidor com condições especiais: é o Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor, que chega a sua 24º edição. Na versão online anterior, realizada em março de 2019, mais de 18 milhões de pessoas visitaram o site, resultando em mais de R$ 2,8 bilhões em descontos concedidos.

O site do Feirão Serasa Limpa Nome permite a renegociação diretamente com os credores e de qualquer lugar, com comodidade, segurança e de forma gratuita. As empresas participantes são: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.

Mapa da inadimplência

Segundo estudo desenvolvido pela Serasa Experian, em outubro de 2019, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63,2 milhões. Em outubro de 2018, eram 60,1 milhões. O montante alcançado pelas dívidas até setembro de 2019 foi de R$ 252 bilhões, com o valor médio de R$ 3.997.

Feirão Serasa Limpa Nome

Data: 11 a 17 de novembro.

Horário: das 8h às 18h

Endereço: https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/ e aplicativo do Serasa Consumidor.



A maior concentração dos negativados tem entre 26 e 40 anos (38,3% do total). Em segundo no ranking de participação entre os inadimplentes estão pessoas de 41 e 60 anos, que correspondem por 34,5% do total.

Questões de gênero, a inadimplência está dividida praticamente por igual: 47,7% são homens, e 47,2% são mulheres. A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito, totalizando 28% do total.

O setor de utilities (contas básicas como energia elétrica, água e gás) respondeu por 19% do total de débitos em atraso. O setor de telefonia alcançou 11% do montante. Já o setor de varejo respondeu por 12,7% da inadimplência.

Inadimplência por região

O estudo também mostra que, em setembro de 2019, a região com maior percentual de inadimplentes do país era a Sudeste, com 45,2% do total, seguida pela região Nordeste, com 24,7%. O Sul ficou em terceiro, com 12,9% dos negativados. A região Norte registrou 9,2%, seguido da região Centro-Oeste, com 8,1%.

