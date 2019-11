Drika Marinho fala sobre viagem que está fazendo com André Marinho: - Estamos tentando nos reconciliar

04/11/2019 | 14:10



Depois de toda a polêmica no relacionamento de André e Drika Marinho, o casal embarcou, no final de outubro desse ano, em uma viagem ao lado dos filhos para Orlando, na Flórida. A família está curtindo os dias visitando os parques da Disney. Eles também estão viajando acompanhados de outras personalidades da mídia que também participaram do reality Power Couple Brasil, como Lucas Sales e Camila Colombo, Daniel Saullo e Mariana Felício, entre outros.

A ex-A Fazenda contou que essa era uma viagem que estava planejada há um tempo:

- Desde abril, estava programada uma viagem com as crianças, mas entramos no Power Couple e precisamos adiar. Então, aproveitamos que nossos amigos do reality de casais: Lucas, Camila, Daniel, Mariana e Debby vieram - e deram maior força para nós virmos juntos - para esse momento se concretizar. Além disso, outro motivo especial da viagem é que a Luna [filha do casal] faz aniversário dia 8, falou.

Sobre o relacionamento dos dois, a bailarina disse que não tinha tido tempo de avaliar uma volta com o músico:

- Emendei dois realities, e durante esse tempo, aconteceram várias coisas na minha vida que eu ainda tinha parado para pensar. Então, assim que eu saí de A Fazenda, eu pude repensar, ainda mais, a importância que a família tem para mim, falou.

Ainda assim, Drika confirma que está tentando uma reconciliação com o marido:

- O André ficou arrependido dos seus erros e me pediu perdão. A gente está tentando se reconciliar com essa viagem de família, disse.