O bom sinal do Enem

Diário do Grande ABC



04/11/2019



O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e, por extensão, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) passaram no teste do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A pluralidade de assuntos cobrados nas provas da primeira etapa, realizada ontem, dá um nó na oposição, que teria terreno fértil para explorar nos próximos dias caso temas que incomodam o governo federal, como direitos humanos e acesso ao cinema, tivessem sido vetados. Ao afastar as suspeitas de ingerência na elaboração das perguntas e também da redação, o Planalto fragiliza o discurso de quem o acusa de praticar aparelhamento ideológico.

Definitivamente não se pode acusar o governo central de interferência indevida na elaboração dos temas de processo tão importante quanto o Enem, instrumento de avaliação utilizado para medir a qualidade do ensino médio no Brasil. Ao incluir questões sobre redes sociais, racismo e violência contra a mulher e a propor, como tema da redação, a discussão sobre a democratização do acesso do público ao cinema, o exame nacional apresentou atestado de independência, exatamente como deve ser em sociedades democráticas.

Há também outro efeito positivo na acertada estratégia do Ministério da Educação de não interferir na definição técnica dos temas a serem cobrados no Enem. Ao surpreender os candidatos com a abrangência de assuntos, obrigou-os a sair do lugar-comum e colocou-os para pensar e refletir, exercícios muito bem-vindos na formação de cidadãos críticos. Nada melhor para estimular a educação e a criatividade do que exigir respostas que fujam da obviedade.

Que, ao se dar conta de que seu governo não sofrerá o mínimo desgaste com a acertada decisão do MEC de manter a pluralidade nas provas do Enem, o presidente Jair Bolsonaro deixe de se preocupar com inimigos imaginários e passe a se ocupar das questões realmente importantes para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento econômico e social. Abraham Weintraub foi aprovado em sua primeira grande prova. Com louvor!