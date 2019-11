04/11/2019 | 13:28



O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, vai debater as perspectivas para a economia do país no Comitê Econômico Conjunto do Congresso americano, no próximo dia 13 de novembro. A audiência está marcada para as 13h (horário de Brasília).

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) decidiu cortar a taxa dos Fed funds em 25 pontos-base, na reunião de política monetária da última quarta-feira. Em coletiva de imprensa posterior à decisão, Powell indicou que o banco central americano está comprometido em sustentar a expansão da economia do país.