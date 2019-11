Mãe de Jorge Fernando constantemente reproduz último áudio mandado pelo filho, uma semana após a morte dele

04/11/2019 | 13:10



A morte de Jorge Fernando no dia 27 de outubro pegou a todos de surpresa. O ator e diretor estava mal há algum tempo, após sofrer um AVC, mas havia voltado com sua rotina normal de trabalho. A mãe de Jorge, Hilda Rebello, de 95 anos de idade, demorou um pouco para saber sobre a morte do filho, justamente para ser poupada.

Agora, segundo informações do Extra, Elisete, uma das cuidadoras de Hilda contou que ela constantemente chora e reproduz o último áudio que o seu filho mandou pelo celular:

- Está difícil porque eles eram muito unidos. Ao ir e voltar das viagens, pedia a bênção da mãe. Ao retornar da Europa, ele disse que estava bem e iria vê-la no dia seguinte. Mas esse dia nunca chegou, e Hilda chora desde então, contou.

Além disso, Elisete detalhou que ela evita receber pessoas e falar ao telefone. Mesmo preferindo ficar reclusa, ela deve comparecer à missa de sétimo dia de seu filho, que acontecerá nesta segunda-feira, dia 4.

- Nós, cuidadoras, que informamos aos amigos sobre como ela está. O dia de Hilda se resume a tocar e olhar tudo o que remete a Jorge. Na sala, tem um quadro deles juntos, que ela fica admirando, e não larga um enfeite em forma de capela, dado por ele. Hilda vestiu neste sábado com uma blusa dada pelo filho há anos, que ele gostava de vê-la usando. Eles se falavam todas as noites. Agora, ela custa a dormir, se deita chorando e acorda no meio da noite, dizendo estar com um vazio.