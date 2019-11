Juliano Cazarré discute com internautas após falar sobre seu ideal de masculinidade: Machista e alienado

04/11/2019 | 13:10



Juliano Cazarré dividiu opiniões no último domingo, dia 3, após falar sobre seu ideal de masculinidade. No Instagram, o ator bateu boca com alguns internautas e deu declarações polêmicas a respeito de pessoas que crescem sem a presença do pai.

Tudo aconteceu depois que ele postou um vídeo de um gorila que liderava e protegia sua família em uma caminhada. Na legenda do post, ele escreveu:

A masculinidade é uma construção social? Só que não! PROVER E PROTEGER: a masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. PS1: Quem tem um pai legal, sabe. PS2: Esse gorila é mais cavalheiro do que muito homem por aí? dorme com esse barulho.

Nos comentários alguns internautas concordaram com o posicionamento do ator. No entanto, ele também foi alvo de muitas críticas. Um exemplo foi a fala de uma usuária do Instagram, que o chamou de machista e alienado.

Gente, não imaginava essa fala machista e alienada vindo do Cazarré.

Tem umas feministas como você que entendem tudo errado e distorcem a realidade para ver se a realidade se ajusta à sua ideologia de ódio aos homens. Mas tem uma multidão de homens e mulheres concordando comigo. Fico com estes, respondeu o ator.

Outra internauta declarou:

Prover e proteger não é função de macho, é dever do ser humano.

Em seguida, o ator disse:

Quando você estiver grávida de nove meses, com dificuldade para se locomover, talvez você entenda o valor de ter um homem que te ajuda e cuida de ti.

O lixeiro já passou na sua rua? Era um homem ou uma mulher no caminhão?, ainda disse ele em réplica a uma seguidora que escreveu que se depender dos homens, o mundo cai.

Vish!