Ana Maria Braga acalma convidado do Mais Você: - Eu não mordo

04/11/2019 | 13:10



Ana Maria Braga provou mais uma vez que é a melhor pessoa do universo! A apresentadora vira e mexe passa por cenas inusitadas no Mais Você e, na manhã desta segunda-feira, dia 4, ela teve que acalmar seu convidado para o café da manhã. A loira recebeu Rodrigo, um dos participantes do quadro Jogo de Panelas, para falar sobre a atração do programa.

Logo ao entrar no estúdio, o homem já estava bem nervoso. Assim que o convidado sentou à mesa, Ana perguntou se ele queria café e o convidado deu a resposta mais sincera possível:

- Olha, eu estou tão nervoso que eu não sei se vou conseguir engolir alguma coisa.

A apresentadora rebateu logo em tom de brincadeira fazendo Rodrigo e Louro José caírem na risada:

- Você vai se acalmar. A mão está fria, gelada na verdade! Suando, olha isso! Eu juro que eu não mordo, o papagaio de vez em quando.

Ana Maria ainda ofereceu pão de queijo e bolo para o convidado e ele revelou que nunca imaginou estar tomando café da manhã com a global. Que fofo!