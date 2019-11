Eliana e Whindersson Nunes comem testículo de búfalo e farinha de barata

04/11/2019 | 13:10



No último domingo, dia 3, foi ao ar mais um Programa da Eliana! Dessa vez, a apresentadora visitou a casa onde Whindersson Nunes mora com sua esposa, Luísa Sonza. Como esperado, o humorista participou do quadro Cardápio Surpresa, em que a chef de cozinha Andreia Pimentel, cria pratos com ingredientes exóticos!

A entrada foi um pastel um tanto quanto diferente, já que trazia um grilo dentro! A revelação veio logo após as cobaias descobrirem uma antena saindo do pastel. De acordo com a chef, o insetinho tem muita proteína e está sendo considerado a comida do futuro. Você experimentaria?

A seguir, veio o prato principal: um macarrão à carbonara só que, ao invés do bacon, a chef colocou testículo de búfalo! Por fim, chegou a hora da sobremesa. Servindo uma bomba aos seus convidados, Eliana logo percebeu que havia algo crocante em seu doce. Pouco depois, a chef revela: eles estavam comendo barata! Na verdade, farinha de barata, se é que a situação melhora...

Como forma de vingança, Eliana e Whindersson serviram um cuzcuz para a chef, que trazia um ovo cru, com casca e tudo, em seu molho.

Ao final do quadro, todos estavam assustadíssimos com as baratas, que até chegaram a fugir do pote!