Moradores de Mauá vão até sede da Dersa cobrar auxílio-moradia

Aline Melo



04/11/2019 | 13:01



Cerca de 20 pessoas, moradores de Mauá, estão essa manhã na sede da empresa Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) para cobrar o pagamento do auxílio-moradia, atrasado há quatro meses. Pelo menos 360 famílias foram removidas do Jardim Oratório há mais de dez anos, para construção do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, e aguardam até hoje pelo atendimento habitacional definitivo. As famílias que foram incluídas no pagamento de auxílio-moradia reclamam dos sucessivos atrasos no repasse do benefício, que não é feito desde agosto.

Em maio e mais recentemente em outubro o Diário mostrou que as famílias estavam com problemas e tendo que mudar de residências, por conta do aluguel atrasado. A auxiliar de serviços gerais Cristiane Barbosa, 41 anos, explicou que depois da reportagem publicada em maio, foi feito o pagamento de apenas um mês do auxílio, mas desde então os repasses estão suspensos e há dificuldades em obter uma justificativa e previsão de retomada do benefício, tanto por parte do Dersa, quanto por parte da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O objetivo do grupo é não deixar o local até que a situação seja resolvida.

Em outubro, a Dersa informou que mantém tratativas com a CDHU para regularizar a situação “dentro do menor prazo possível”. Já a CDHU destacou que convênio firmado com a Dersa para atendimento habitacional definitivo para as famílias está em fase de ajustes administrativos. As partes ainda não se manifestaram sobre o encontro realizado hoje com os moradores.